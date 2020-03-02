"Укравтодор" получит более 19 миллиардов гривень кредитов на дороги

В 2020 году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения.

Кабинет министров выделит 19,3 миллиарда гривень государственных гарантий Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на строительство дорог, заявил премьер Алексей Гончарук.

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Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом Гончарук заявил на сегодняшней встрече с главой Нацбанка Яковом Смолием и представителями Минфина, Минэкономики и "Укравтодора".

"Дополнительные 19,3 миллиарда гривень преимущественно от государственных банков под меньшую процентную ставку - это больше качественных дорог в Украине уже в этом году. Причем с экономией для государственного бюджета", - цитирует Гончарука его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине планируется начать массовое дорожное строительство, которое анонсировали как президент Владимир Зеленский, так и премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский сообщил, что в 2020 году планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 миллиардов гривень.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Зеленского, в 2020 году на них выделяется 22,2 миллиарда гривень.