Перебои с электроэнергией в Британии: в Лондоне остановилась железная дорога
09:19, 10 августа 2019Транспорт
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Больше всего пострадало железнодорожное сообщение с Лондоном, ведь большая часть поездов была отменена.
Иллюстрация / REUTERS
Сбои в работе двух электрических генераторов привели к остановке части поездов в Великобритании.
Об этом пишет Главком со ссылкой на Xinhua.
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«Вследствие этого, около 1 млн человек на большой территории страны столкнулись со сложностями», – отмечает Xinhua.
Отмечается, что больше всего пострадало железнодорожное сообщение с Лондоном, ведь большая часть поездов была отменена.
Хотя до утра субботы проблему в основном удалось решить, определенное количество поездов так и не смогло добраться до пунктов назначения.
Как сообщал УНИАН, в Великобритании произошло масштабное отключение электроэнергии.
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