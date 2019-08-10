Перебои с электроэнергией в Британии: в Лондоне остановилась железная дорога

Больше всего пострадало железнодорожное сообщение с Лондоном, ведь большая часть поездов была отменена.

Сбои в работе двух электрических генераторов привели к остановке части поездов в Великобритании.

Об этом пишет Главком со ссылкой на Xinhua.

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«Вследствие этого, около 1 млн человек на большой территории страны столкнулись со сложностями», – отмечает Xinhua.

Отмечается, что больше всего пострадало железнодорожное сообщение с Лондоном, ведь большая часть поездов была отменена.

Хотя до утра субботы проблему в основном удалось решить, определенное количество поездов так и не смогло добраться до пунктов назначения.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании произошло масштабное отключение электроэнергии.