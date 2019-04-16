Юрист назвал три больших плюса для водителей в случае введения новых правил автострахования

В случае принятия законопроекта стоимость полиса может вырасти примерно на 20%.

Принятие в Украине законопроекта №10196 "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" увеличит стоимость полиса, но при этом появится больше пользы для водителей.

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Об этом рассказал автоюрист Денис Конюшко, передает «Обозреватель». Он назвал три важные плюса для украинцев после введения новых правил автострахования.

"Стоимость полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности увеличится, но этот закон принесет действительно много пользы водителям. Прежде всего, заберут абсурдное понятие износа транспортного средства. Второй момент – исчезнет франшиза, которую и так никто никогда не платил. Третий вопрос – это выплаты возмещения за страховщиков-банкротов", – сказал он.

По словам автоюриста, в случае принятия законопроекта стоимость полиса может вырасти процентов на 20 и украинцы не будут воспринимать это.

"Люди будут против, в общем, как и всегда, когда речь идет о любом подорожании. Но эта стоимость будет полностью адекватной тем изменениям, которые предложены в законопроекте. Я убежден, что закон революционно изменит ситуацию на "автоцивилке", – пояснил он.