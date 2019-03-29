Украинским водителям разрешили показывать договор об автогражданке со смартфонов

Электронный страховой полис ОСАГО внести в Правила дорожного движения.

Правительство уточнило перечень документов, подтверждающих наличие страховой защиты у владельцев наземных транспортных средств, введя возможность подтвердить наличие внутреннего электронного договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) владельцев автотранспорта с помощью современной техники.

Читайте такжеНа украинских дорогах начали работать еще 25 радаров скорости TruCAM (карта)

Об этом говорится в опубликованном на правительственном портале постановлении, которое было принято на заседании Кабинета министров в среду.

Кабмин дополнил один из пунктов Правил дорожного движения предложением, что в случае наличия внутреннего электронного договора данного вида страхования водитель должен иметь при себе визуальную форму договора на электронном или бумажном носителе. То есть можно или распечатать полис, или показать его на экране смартфона или другого гаджета.

«Решение уточняет перечень документов, которые подтверждают наличие страховой защиты у владельцев наземных транспортных средств, и внедряет возможность для владельцев подтвердить наличие внутреннего электронного договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств сведениям в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Постановление обеспечит повышение уровня безопасности дорожного движения и будет способствовать повышению уровня доверия к страховщикам», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются более 80 страховых компаний.