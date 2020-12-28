За первые девять месяцев 2020-го Samsung реализовала суммарно 189,4 млн смартфонов и обычных кнопочных телефонов.

За первые девять месяцев 2020-го Samsung реализовала суммарно 189,4 млн смартфонов и обычных кнопочных телефонов, а прогнозируемый результат по итогам всего года — 270 млн.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Как пишет издание, если в итоге все будет именно так, то впервые за последние девять лет годовой объем продаж мобильных телефонов южнокорейского года окажется ниже 300 млн штук.

Ожидается, что по итогам 2020 года Samsung останется лидером рынка, Apple займет второе место, а третьей финиширует Xiaomi, которая сейчас, как известно, находятся на подъеме, не в последнюю очередь благодаря ситуации с Huawei — китайский гигант продолжает испытывать трудности из-за сохраняющихся санкций США.

Вернутся к объемам продаж свыше 300 миллионов телефонов Samsung рассчитывает уже в следующем году.

Samsung планирует реализовать 307 миллионов телефонов, из которых 287 миллионов составят смартфоны. Нарастить поставки компания планирует за счет расширения ассортимента доступных моделей с поддержкой 5G и флагманских складных смартфонов со сгибаемыми экранами. В Samsung нацеливаются на 50-миллионных тираж всех флагманских моделей.

Новинки

9 декабря 2020 года в сеть попали короткие тизер-ролики из официальных рекламных материалов Samsung, демонстрирующие финальный дизайн грядущих флагманских смартфонов серии Galaxy S21, которые представят уже в следующем месяце.

Онлайн-мероприятие Samsung Unpacked, где покажут Samsung Galaxy S21, 21 Plus и 21 Ultra, а также новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro, как ожидается, пройдет 14 января, а их фактические продажи начнутся 29 января.

24 декабря появилась информация о том, что смартфоны Samsung Galaxy S21 будут презентованы на онлайн-презентации Samsung Unpacked 14 января.

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Автор: УНИАН