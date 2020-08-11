В Facebook появилось подразделение для управления платежными проектами

Подразделение будет управлять и платежной системой Facebook Pay.

Компания Facebook создала новое подразделение Facebook Financial (F2), команда которого будет управлять всеми платежными проектами компании.

Об этом пишет Bloomberg.

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Чем будет заниматься подразделение

В частности, подразделение будет управлять и платежной системой Facebook Pay, которая была создана, чтобы объединить социальную сеть, ее мессенджер, Instagram и WhatsApp. Главой подразделения был назначен сооснователь Libra Дэвид Маркус.

На должность вице-президента направления в Facebook назначили бывшего гендиректора Upwork Inc. Стефана Касриэля.

«Facebook развивает множество инициатив, связанных с коммерческой деятельностью. Мы подумали, что пришло время разработать рациональную стратегию на уровне компании», —отметил Маркус.

Маркус также продолжит управлять подразделением Novi, которое работает над кошельком для хранения криптовалюты Libra. Также Маркус будет развивать платежи через WhatsApp в Индии и Бразилии.

Facebook и 2 млрд пользователей

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью. По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети являются более 2 млрд человек. Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

Новшества в Facebook

В апреле 2020 года в компании Facebook заявили, что будут предупреждать пользователей своей социальной сети о фейках и дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19.

В июне 2020 года социальная сеть Facebook, принадлежащая одноименной американской компании, заявила о запуске политики маркировки контролируемых государствами средств массовой информации (СМИ).

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