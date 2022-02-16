В Торговой промышленной палате призывают принять закон о регулировании отношений сетей супермаркетов и поставщиков продуктов, ведь первые задолжали отечественным производителям продовольственной продукции более 5 млрд грн.

Такое предложение выразил член Украинского совета бизнеса, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Он пишет, что вопреки антимонопольному законодательству и всем запобіжникам, установленным против недобросовестной конкуренции, национальные торговые сети заняли монопольное положение на рынке, занимая более 70%, и начали устанавливать собственные условия, которые пагубно влияют на производителей агропромышленной продукции.

"Несмотря на нормы европейских директив, которые ограничивают предельный срок расчетов 60 днями, поставщики вынуждены ждать 90, 120, а порой – и 180 дней. Для производителей это означает хроническую нехватку оборотных средств и необходимость дополнительного кредитования. Для сетей – беспроцентный кредит, которым они бесплатно пользуются неограниченное время. По разным подсчетам, речь идет об около 5 млрд долларов, которыми ритейл пользуется по своему усмотрению, задерживая расчеты с поставщиками", - отмечает он, добавляя о системах штрафов и дополнительных выплат.

Следствием такой политики ритейлеров есть возможность установления торговой наценки на уровне 40%, а кое-где и 60%, в то время как она должна составлять 15-25%.

Для решения этой проблемы Непран предлагает государству вмешаться на законодательном уровне и использовать опыт Европейского Союза, в котором проблема монополизации рынка пищевых продуктов крупными сетями супермаркетов решена с помощью соответствующей директивы.

"В частности, обязать торговые сети как минимум вовремя рассчитываться с поставщиками, не дискриминировать их по сравнению с иностранными производителями, ограничить размер штрафов и санкций и убрать массу других вещей, которые выгодны лишь одной стороне", - отмечает он.

По его словам, работу в соответствующем направлении уже ведется, недавно эту тему обсуждали на круглом столе, где присутствовали представители профильных комитетов Верховной Рады, предприятий-производителей, ведущих бизнес-ассоциаций. Участники согласились, что отечественные производители и переработчики аграрной продукции оказались в невыгодных условиях. Присутствующие парламентарии подтвердили, что готовы работать над законодательным усилением торговой защиты производителей, в частности – в отношениях с торговыми сетями.

Напомним, ранее навести порядок на рынке украинской розничной торговли продуктами призвал бизнесмен Денис Парамонов.