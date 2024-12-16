Оценить продавца смогут только покупатели, купившие товар через OLX Доставку.

Сервис объявлений OLX ввел новую систему оценивания продавцов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в новой системе:

Оценки смогут ставить только те пользователи, которые купили товар через OLX Доставку, причем только после его физического получения. Оценки будут выставляться в виде звезд и тегов. Общий рейтинг продавца будет средним арифметическим всех оценок, которые он получит. Список всех продавцов, которых можно оценить, будет находиться в новой вкладке Продавцы на оценку, а список оценок - во вкладке Поставленные оценки.

"Запросы на оценку будут получать только те покупатели, которые купили товар через OLX Доставку, причем только после его физического получения. Такая оценка будет называться проверенной. Это означает, что мы сможем убедиться, что сделка между покупателем и продавцом действительно состоялась, а посылка уже доставлена покупателю", - сообщили в OLX.

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Продавцы будут оцениваться по шкале от 1 до 5 звезд. Оценивая продавцов, покупатели также смогут выбирать теги для обоснования оценки в звездах. При этом продавцы будут видеть поставленную оценку и теги, выбранные для обоснования оценки вместе с именем покупателя (названием учетной записи на OLX).

Оценить продавца можно будет в течение 60 дней. За 24 часа до окончания срока действия запроса на оценку клиент получит напоминание. После завершения этого срока оценить продавца за конкретную покупку будет невозможно.

Что будут означать звезды и теги?

Звезды - это способ оценить вашу удовлетворенность продавцом: 1 звезда: самая низкая оценка, 5 - самая высокая.

Теги - это набор характеристик, которые подробнее объясняют оценку в звездах. Выставлять теги будет необязательно при оценке продавца на 4 или 5 звезд и обязательно при оценке на 3 звезды или меньше. Они отражают те характеристики, которые являются наиболее важными для пользователей, когда они кого-то оценивают или когда кто-то оценивает их.

Рейтинги будут отображаться в объявлениях каждого продавца и в его профиле.

"До 17 марта 2025 года в профиле и объявлениях продавца будет показано сразу два разных рейтинга: его рейтинг по старой системе оценивания и рейтинг по новой системе. Если у продавца нет нового рейтинга, это означает, что он еще не получил ни одной оценки. Если у продавца нет старого рейтинга, это означает, что он не получал оценок, пока действовала старая система", - говорится в сообщении.

Рейтинг продавца будет рассчитываться средним арифметическим всех оценок (то есть звезд), которые он получит.

Сервис OLX - последние новости

Согласно исследованию OLX Работа, некоторые вакансии в Украине стало гораздо труднее закрыть, из-за отсутствия желающих специалистов. Так, в октябре 2024 года труднее всего было закрыть вакансию конструктора на производстве - на 39 вакансий на платформе было всего 60 откликов. На втором месте - позиция стоматолога.

Ранее в "OLX Работа" рассказали УНИАН, что на сайтах по поиску работы появляется все больше предложений работы для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

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