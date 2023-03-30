Всего в Египет страна уже экспортировала 1 млн тонн агропродукции.

Из портов Большой Одессы вышли 6 судов с украинским продовольствием, среди которых балкер с пшеницей для Египта.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Речь идет о судне SERENITY IBTIHAJ с 27 тысячами тонн пшеницы на борту.

"С начала работы "зерновой инициативы" 44 судна экспортировали в эту африканскую страну 1 млн тонн украинской агропродукции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Египет - самая густонаселенная страна среди арабских государств и третья по численности населения в Африке. Поскольку там сейчас бушует финансовый кризис, страна сильно зависит от системных поставок зерна и стабильной цены.

"Эти потребности страны способна обеспечить планомерно работающая "Зерновая инициатива". На последнем тендере Египет приобрел еще одну новую партию украинской пшеницы объемом 120 тысяч тонн. Она будет отправлена в следующем месяце", - сообщили в министерстве.

Как добавили, что с 1 августа из портов Большой Одессы 857 судов экспортировали 26,2 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Также министерство подчеркнуло, что международное сообщество могло бы получать больше украинской агропродукции, если бы россияне целенаправленно не замедляли инспекции судов в Босфоре.

По состоянию на вечер 30 марта, 89 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции.

Украина создала масштабную "зерновую инициативу" в 2022 году

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Южный" и Одесского порта и создание безопасных маршрутов.

В то же время россияне в совместном координационном центре "зернового коридора" всеми доступными путями и под вымышленными приводами блокируют инспекции судов с украинским продовольствием в Босфоре и регистрацию новых судов.

С середины ноября "Зерновую инициативу" продлили на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами реализации этой инициативы.

18 марта 2023 года министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней.

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