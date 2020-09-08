По словам адвоката Александра Максименко, данное судебное разбирательство – это сугубо политическое дело и может затягиваться годами.

Шевченковский районный суд города Киева перенёс слушание по делу об аресте акций компании «Мотор Сич», которая занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, на 14 сентября в связи с тем, что сторона защиты пригласила на слушание почетного президента компании, бывшего народного депутата Вячеслава Богуслаева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила следственный судья Лидия Щебуняева.

«По результатам полученных объяснений стороны защиты суд принял решение отложить слушание в связи с вызовом свидетеля на 14 сентября на 16:00», - сказала она.

В ходе сегодняшнего судебного разбирательства сторона защиты в лице адвокатов акционеров АО «Мотор Сич» приняла к рассмотрению решение апелляционного суда города Киева от 28 августа и подала в суд ходатайство о приглашении конкретных представителей органов государственной власти.

Данное ходатайство было отклонено по причине того, что суд не видел явных юридических оснований для того, чтобы приобщать представителей государственной власти, и их непосредственной заинтересованности в деле предприятия. После этого адвокат заявил о ходатайстве относительно повторного отвода судьи по данному делу, что суд также отклонил, мотивируя тем, что такое поведение стороны защиты является затягиванием дела.

По словам адвоката Александра Максименко, данное судебное разбирательство – это сугубо политическое дело и может затягиваться годами.

Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный суд в четверг, 28 августа, на очередном заседании по делу об аресте акций компании «Мотор Сич» должен был привлечь представителей государственных органов и в очередной раз пересмотреть решение суда по аресту акций компании, однако отказался удовлетворять жалобы стороны защиты.

Ранее, на заседании 25 августа, Шевченковский районный суд города Киева отклонил иск компании-акционера "Мотор Сич" по отводу судьи Лидии Щебуняевой в деле о наложении ареста на акции компании.

В четверг, 6 августа, следственный судья Шевченковского районного суда города Киева вынес определение, согласно которому был наложен арест на простые именные акции АО "Мотор Сич", которые находятся на счетах в ценных бумагах, открытых в депозитарных учреждениях.

Длительное время АО «Мотор Сич» контролировал бывший нардеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генконструктором вертолетной техники. В декабре 2019 года он признал, что продал в 2016 году свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти предприятие.

Справка УНИАН. АО «Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье.

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Автор: УНИАН