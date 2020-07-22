Совладелец Sky Mall Хиллар Тедер проиграл почти 150 судов по ТРЦ, но угрожает еще судом в Вашингтоне – СМИ

История 10-летнего спора между совладельцами одного из крупнейших ТРЦ Киева вновь оказалась в центре внимания и набирает новые обороты.

Эстонский бизнесмен, совладелец ТРЦ Sky Mall Хиллар Тедер, который недавно обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием разрешить спор по торговому центру в Киеве, до этого проиграл уже почти 150 судов.

При этом он стал главным фигурантом еще одного громкого судебного разбирательства в самой Эстонии – опальный бизнесмен попался на взятке мэру Таллина и признан виновным, сообщает РБК-Украина.

Издание пишет о том, что история 10-летнего спора между совладельцами одного из крупнейших ТРЦ Киева вновь оказалась в центре внимания и набирает новые обороты. В 2009 году соинвестором торгового центра стал украинский бизнесмен Андрей Адамовский. В дальнейшем возник спор о цене колл опциона и выходе Адамовского из проекта. Также стал вопрос о долгах компании: "Скай Молл", владеющая недвижимостью, имела кроме банковских долгов ещё и долг в 100 млн долларов перед кипрской компанией "Филгейт". Тедер отказался перевести этот долг, который он контролировал на 100 процентов, на общую компанию и передать Адамовскому в ней 51%.

В результате Тедер проиграл арбитраж в Лондоне и Высокий суд в Лондоне, где ему было приказано переоформить долг. "В дальнейшем Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы - всего 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, 7 арбитражных решений в Лондоне", - говорится в публикации.

Около месяца назад Тедер потребовал от Президента Украины разрешить их спор с Адамовским. В противном случае он обещает обратиться в Международный коммерческий арбитраж в Вашингтоне с иском и будет требовать полмиллиарда долларов от Украины в качестве возмещения ущерба.

Параллельно с процессами по киевскому торговому центру Тедер стал фигурантом скандала и судебного разбирательства в связи с коррупцией в мэрии Таллинна. Постановлением Харьюского уездного суда Таллинна в 2019 году он признан виновным в даче взятки мэру города Таллинна и по совместительству основателю и лидеру Эстонской центристской партии Эдгару Сависаару. Тогда дело тоже касалось решения вопроса о недвижимости.

Ранее стало известно, что скандальный совладелец ТРЦ Sky Mall Хиллар Тедер называл украинцев "дураками" и "кочевниками".

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