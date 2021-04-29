Украинцы все реже пекут пасхальную выпечку дома, так как это достаточно кропотливый и длительный и процесс.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
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Купить паску можно на любой вкус и кошелек - за пасхальную выпечку просят от 19 гривень почти до тысячи.
Как говорится в сюжете, в этом году в продаже будет выпечка, изготовленная по итальянской рецептуре и традиционная.
Итальянская пасхальная выпечка является более затратной. Как говорится в сюжете, за счет того, что по итальянской рецептуре изюм и цукаты вымачивают в алкоголе, а не в воде, такая выпечка остается свежей около месяца.
В классическом рецепте должны быть мука, яйца, изюм, сливочное масло, молоко, сахар, дрожжи, мед и соль.
Самая бюджетная магазинная пасхальная выпечка будет продаваться по 19 гривень. Себестоимость ее в два раза ниже, однако украинцы готовы переплатить, чтобы сэкономить время.
Прогнозы
Экономисты прогнозировали существенное подорожание продуктов в апреле-мае 2021 года, следовательно, пасхальная корзина в этом году подорожает на 15%. Учитывая цены, которые были на начало апреля, эксперты заявляли о том, что корзина обойдется украинцам минимум в 850 гривен.
Согласно расчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", продуктовая корзина к Пасхе в 2021 году дороже всего обойдется жителям Киева (1060 грн), а дешевле всего – в Тернополе (868 грн).
Сколько стоила пасхальная корзина год назад
В 2020 году был составлен рейтинг стоимости пасхальной корзины по областям Украины. Самая дешевая пасхальная корзина была Тернопольской области - 683 грн, а самая дорогая - 876 грн - в Киеве.
Стоимость пасхальной корзины на востоке колебалась в пределах 713-812 грн. В Запорожской области она обошлась в 713 грн, в Днепропетровской - 729 грн, в Донецкой - 770 грн, а в Луганской области - 778 грн. Самым дорогим в регионе был продуктовый набор в Харьковской области – 812 грн.
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