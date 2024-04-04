Услуга будет бесплатной, если отправление еще не доставлено в конечный пункт назначения.

Украинская логистическая компания "Новая Почта" отменила оплату за переадресацию по всей Украине для посылок, которые еще в пути.

Как сообщает пресс-служба компании, услуга переадресации будет бесплатной, если отправление еще не доставили в конечный пункт назначения - в отделение, почтомат или не передали курьеру для доставки на адрес.

"Мы сделали так, чтобы наши клиенты могли получать посылки именно там, где им удобно, и не переплачивали за доставку, если ошибочно указали не тот адрес получателя или изменилось место получения. Мы решили, что наши клиенты не должны платить за это, поэтому теперь услуга переадресации для посылок, которые еще в пути, является бесплатной", - отметила директор по разработке клиентских сервисов Юлия Колесник.

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Без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая в пути:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

если переадресация на адрес, то нужно будет оплатить доставку курьером.

Отмечается, что заказать переадресацию можно через мобильное приложение "Новой почты" или бизнес-кабинет на сайте. Чтобы воспользоваться услугой переадресации в мобильном приложении необходимо:

выбрать отправление, которое нужно переадресовать;

выбрать услугу "Переадресация";

заполнить данные о новом месте доставки;

нажать "Изменить место доставки".

"Новая Почта": последние новости

В октябре прошлого года компания открыла пять новых отделений в Германии. Всего тогда работало семь отделений в следующих городах: Берлин, Гамбург, Мюнхен, Дрезден, Франкфурт-на-Майне и Кельн.

В начале 2024 года стало известно, что в связи с расширением деятельности группа компаний "Новая почта" поменяла название на NOVA.

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