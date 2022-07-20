Несмотря на журналистские расследования, которые спровоцировали ряд скандалов, лицензии компанию до сих пор не лишили, поэтому она официально работает в Украине.

В марте этого года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на букмекерскую деятельность в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", которая подала заявку на работу под российским брендом 1xBet.

Несмотря на журналистские расследования, которые спровоцировали череду скандалов, в частности - увольнение пророссийского лоббиста выдачи лицензии Бориса Баума, который уже покинул Украину лицензии компании до сих пор не лишили, поэтому сейчас она официально работает в Украине, сообщает lenta.ua.

Оказалось, что несмотря на российские корни 1xBet (компания принадлежит россиянам Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину), согласно сведениям Youcontrol, руководит ООО "Твоя беттинговая компания" Александр Родин - бывший член Аграрной партии Украины.

В 2013 году его разыскивали органы досудебного расследования по ч. 1 ст. 186 ("грабеж") Уголовного кодекса.

Кроме того, Родин по ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 70 Уголовного кодекса был осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Однако по решению суда впоследствии получил условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Сейчас по последним данным реестров, в отношении руководителя 1xBet Родина открыто производство по гражданскому делу в отношении взыскания задолженности в сумме 25242,30 грн перед "Приватбанком".

Напомним, что номинальный владелец российской компании в Украине Денис Цыбин может быть связанным с Александром Януковичем - сыном бывшего президента-беглеца Виктора Януковича через "Классикбанк", который в СМИ называли учреждением для отмывания денег беглого президента.

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