Зеленский провел кадровые перестановки в АМКУ

Зеленский уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ...

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы АМКУ - государственного уполномоченного и назначил на эту должность Наталью Буроменскую, которую перед тем уволил с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Буроменскую назначили государственным уполномоченным АМКУ 31 июля 2019 года. До этого она с июля 2016 по август 2019 года работала начальником договорно-правового отдела ЧАО "ВФ Украина".

Сидоренко на должность госуполномоченного-замглавы АМКУ назначили летом 2015 года. В 2005 - 2010 годах была юристом АО "Юридическая фирма "Василь Кисиль и Партнеры", с 2010 года работала старшим юристом, генеральным директором ООО "Петерка и Партнеры".

Хронология событий

3 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины.

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