В ведомстве отметили, что Европа должна сыграть центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины.

Европейский Союз после полномасштабного вторжения российских войск в Украину выделил Киеву около 90 млрд долларов помощи.

"Украина одержит победу. Но им нужна дополнительная поддержка, чтобы выполнять свою работу. Европа поддержала Украину почти 90 миллиардами долларов. Европа должна сыграть центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. Мы должны делать это совместно с США, нашим старейшим и самым сильным союзником", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во время выступления в Институте Гудзона, который опубликовали в соцсети Х (бывший Twitter), она сказала, что из этих 90 млрд долларов около 27 млрд долларов ушло на поставки оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

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Война в Украине - помощь ЕС

В начале октября дипломаты Евросоюза заявляли, что страны-члены Европейского Союза и руководящие институты ЕС вместе выделили на поддержку Украины наибольшую сумму в мире, которая достигла 85 миллиардов евро.

Недавно Европейский парламент поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление Украине макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

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