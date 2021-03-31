По мнению налоговика, оптимальной стратегией для развития украинского бизнеса является снижение налоговых ставок.

Кандидат на должность главы Государственной налоговой службы Александр Кучеренко убежден, что реформа налоговой системы является приоритетом экономического развития государства. По его мнению, ГНС должна работать в интересах бизнеса, стимулируя предпринимательство в стране.

Об этом Александр Кучеренко рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

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По мнению налоговика, оптимальной стратегией для развития украинского бизнеса является снижение налоговых ставок и увеличение базы налогообложения. Кучеренко считает, что таким образом можно провести эффективную детенизацию экономики, повысить поступления в государственный бюджет, а также вести конкурентную борьбу за капитал на мировых рынках.

“В основе концепции, которую предлагаю я и команда Совета институциональных реформ, лежит вполне конкретная задача - Украина должна победить в конкурентной битве за капитал, которая сейчас развернулась в мире. В том числе и за капитал наших собственных граждан. А сделать это можно только создав конкурентоспособную налоговую систему. Но не превратившись при этом в налоговую гавань”, - заявил Александр Кучеренко.

По словам специалиста, представленная концепция реформирования отечественной налоговой отрасли предусматривает постепенное сокращение НДС до 15%, налога на доходы физических лиц - до 12%. Также предлагается убрать отчетность и налогообложение для ФЛП оборотом менее 400 тыс. гривен в год. Одним из ключевых предлагаемых изменений является замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Оценивая программы других кандидатов на должность главы Государственной налоговой службы, Кучеренко отметил, что большинство из них сконцентрированы на преимуществах для государства. Подобная стратегия не способна существенно изменить ситуацию, поскольку закрепляет действующие недостатки системы.

"К сожалению, многие и дальше считают, что задача налоговой службы сводится исключительно к фискальной функции наполнения бюджета. Безусловно, это одна из задач, но налоговая система имеет еще и функцию стимулирования экономики, которая мне видится сейчас приоритетной. Гордиться увеличением сборов при падении ВВП, мне кажется, не совсем уместно и даже глупо”, - отметил Кучеренко.

Напомним, на этой неделе начался процесс тестирования кандидатов на должность главы Государственной налоговой службы. На должность главного налоговика Украины претендуют 9 кандидатов, в том числе и действующий председатель ГНС Алексей Любченко.

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Автор: Иван Бойко