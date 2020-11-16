Незначительно выросла доходность банковских сбережений в евро.

В Украине в течение последних двух недель упали процентные ставки по гривневым депозитам.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на обзор актуальных депозитных программ в банках Украины.

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Как пишет издание, незначительно выросла доходность банковских сбережений в евро.

Бессрочные гривневые сбережения потеряли в ставках 0,13 п.п. и предлагают 4,29% годовых. Вклады сроком до месяца подешевели на 0,06 п.п. до 6,12% годовых. Средняя ставка по депозитам на период от полугода до года упала на 0,05 п.п. до 7,73% годовых. Синхронно, на 0,04 п.п., упала доходность для периодов от месяца (6,0%) и от трех месяцев (7,29%). Вклады периодом свыше года снизили стоимость на 0,02 п.п. до 7,78% годовых.

Без изменений остались вклады сроком менее месяца (0,56%) и от месяца до трех (0,88%). Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 0,4% годовых. Сбережения сроком свыше года сбросили 0,04 п.п. и предоставляют доходность в 1,6% годовых. Выросла доходность одновременно для депозитов на периоды свыше трех месяцев и свыше полугода (на 0,01 п.п. до 0,85% и до 1,14% годовых).

Ставки для евро не претерпели изменений для сроков менее месяца (0,31%) и от месяца до трех (0,57%). Бессрочные сбережения подешевели на 0,02 п.п. и предлагают 0,16% годовых. Подорожали на 0,01 п.п. вклады на сроки от трех месяцев (0,84%), от 6 месяцев (0,9%) и от 12 месяцев (1,03%).

Предыдущие показатели

Чистая прибыль украинских банков за январь-август 2020 года снизилась на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 32,6 миллиарда гривень.

По состоянию на 23 октября 2020 года ао данным НБУ, 74% опрошенных банков отметили существенное смягчение ценовых условий по одобренным кредитным заявкам.

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Автор: УНИАН