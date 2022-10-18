Экс-депутат считает, что многие будут пытаться избежать мобилизации.

К зиме экономика России будет ощущать трудности, в том числе и в связи с оттоком работоспособного и платежеспособного населения за границу.

Об этом в интервью УНИАН заявил экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

"Я там привожу цифры, которые говорят экономисты Мовчан и Иноземцев. Они говорят в среднем о 10% ВВП. Почему это происходит? Мало того, что мобилизуют 300 тысяч человек, а, может быть, и больше… А когда мобилизуют 300 тысяч, бегут миллион человек, а помогают бежать – десятки миллионов", - отметил экс-депутат.

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Он также подчеркнул, что многие будут пытаться избежать мобилизации.

"Десятки миллионов начинают прятаться, жить не по прописке, работать дистанционно. Это сразу бьет по значительной части трудовых ресурсов. Когда ты должен думать о спасении себя, ты меньше внимания уделяешь своей профессиональной деятельности. Это будет отражаться на эффективности любого производства, дела, предприятия. Так что это история не о 300 тысячах, а о десятках миллионов", - отметил Гудков.

При этом, по словам Гудкова падение экономики России не повлияет на интенсивность войны с Украиной.

"Вряд ли повлияет, потому что воевать все равно будут мобилизованные, а тратить на это будут ресурсы вооружения, накопленные за десятилетия. Деньги, которые Россия будет получать за продажу углеводородов, все равно в каком-то количестве будут поступать. Интенсивность войны будет падать, но не по этой причине, а потому что заканчивается оружие, некому воевать и так далее. Эти 300 тысяч закончатся, а, чтобы еще 300 тысяч мобилизовать, это нужно, чтобы 1,5-2 миллиона силовиков за ними бегали", - отметил Гудков.

Эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке. В организацию входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

1 сентября 2022 года Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для спасения рубля.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

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