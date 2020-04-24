Россия тратит рекордные суммы валюты для спасения рубля

ЦБ России третий день подряд продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля.

Центробанк России в третий раз за неделю обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке — 22 апреля регулятор провел операции с расчетом 23 апреля на сумму 23 млрд руб. (более $300 млн), следует из данных на сайте Банка России.

Читайте такжеDeutsche Bank подсчитал, на сколько России хватит нефтяной "заначки"

21 апреля ЦБ продал валюты на 19,2 млрд руб. (более $255 млн), 20 апреля — на 16,8 млрд руб. (более $220 млн), а днем ранее — на 14,8 млрд руб. (менее $200 млн), пишет «Ведомости».

ЦБ продает валюту на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила, чтобы финансировать недополученные нефтегазовые доходы бюджета из фонда национального благосостояния (ФНБ) в случае падения цены на нефть ниже цены отсечения ($42,4 за баррель российской нефти Urals в 2020 г.).

С 7 апреля регулятор проводит такие операции регулярно. С 10 марта регулятор проводил «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила.