Доходы за этот период составили 116,6 млрд грн при расходах в 124,1 млрд грн.

Дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-марте 2021 года составил 7,5 млрд грн.

Читайте такжеВ Минсоцполитики признали, что почти 2 миллиона пенсионеров получают менее 2 тысяч гривень в месяцОб этом сообщил ПФУ на своем официальном сайте.

Согласно опубликованным данным, доходы за этот период составили 116,6 млрд грн при расходах в 124,1 млрд грн.

Поступления ПФУ в феврале составили 40,1 млрд грн, из них 26,2 млрд грн - собственные доходы, а 13,9 млрд грн - средства из госбюджета.

Отмечается, что при этом поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в марте составили 23,3 млрд грн при запланированных 24 млрд грн, тогда как за первый квартал этот показатель составил 66,2 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше ожидаемого показателя.

Ранее сообщалось, что дефицит Пенсионного фонда Украины в 2020 году составил 13,2 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцкий