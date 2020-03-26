НБУ отложил новые требования к капиталам банков из-за коронавируса

Нацбанк отсрочил из-за коронавируса требование к банкам соблюдать буфер запаса капитала. Также НБУ рекомендовал банкам временно воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов.

Национальный банк Украины для поддержки финансовой системы в период ограничений в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19 отсрочил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала, который они накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада экономики.

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Как сказано на сайте НБУ, соответствующее решение закреплено в постановлении правления Нацбанка от 24 марта, которое вступает в силу 26 марта.

«На сегодня из-за кризисных явлений регуляторы ослабляют требования к буферам капитала, что дает возможность направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования», - сказано в сообщении.

В частности, решение предусматривает отсрочку требований соблюдения буфера запаса капитала, который банки должны были поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% от основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5% к 1 января 2023 года; а также буфера системной важности, размер которого определяется в соответствии с уровнем системной важности банка.

Отмечается, что ранее системно важные банки должны были начать выполнять требование соблюдения такого буфера с 1 января 2021 года.

В то же время в НБУ отметили, что, несмотря на отсрочку требований по соблюдению буферов, банкам необходимо сохранять имеющийся запас капитала для обеспечения собственной устойчивости и покрытия возможных потерь.

«Поэтому Национальный банк Украины рекомендует воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов до тех пор, пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни, можно будет оценить подробнее», - отметил регулятор.

В пресс-службе добавили, что НБУ сообщит отдельно и заранее о новых датах активизации буферов капитала.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк ослабил ряд требований к банкам для поддержки в период карантина из-за коронавируса, в частности, отсрочил проведение стресс-тестирования банков и отложил проведение выездных проверок, но отметил, что продолжит отслеживать показатели финансового сектора, включая ликвидность и качество кредитных портфелей.

24 марта Кабинет министров Украины принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля.