Новый министр экономики рассказал о своих первых шагах в условиях надвигающегося кризиса

По его словам, необходимо создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в нашей стране "чувствовал себя хорошо".

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает необходимым поддержать украинского производителя в условиях надвигающегося кризиса, вызванного распространением коронавируса.

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Об этом он заявил во время своего выступления в Верховной Раде.

«Украина и мир входят в сложную экономическую ситуацию. Понятно, что кризис всегда ожидаемый, но происходит из-за непредвиденных факторов. Таким фактором стал коронавирус и, на самом деле, основные результаты мы будем видеть не сейчас, а через 3-6 месяцев, и это первый раз, когда мировой кризис создан не финансовыми факторами", - сказал он.

По его словам, Украина, как и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки, пострадает в первую очередь с точки зрения производства.

«Исходя из этого, среди приоритетных задач в экономике я вижу два направления. Первое - поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться, рынки Евросоюза будут вводить протекционистские меры, и важно сейчас помочь бизнесу (маленькому, среднему, большому), который имеет производство. Сохранить им производство, рабочие места, заработную плату», - подчеркнул министр.

По словам Петрашко, вторым направлением является создание фундаментальных условий для того, чтобы украинский бизнес в нашей стране чувствовал себя хорошо. Тогда будет и приток иностранных инвестиций и инвестирование из-за границы.

«Системные вещи, которые считаю необходимым сделать – продолжение политики дерегуляции и создание условий, чтобы бизнес минимально соприкасался с органами власти», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства.

Тимофей Милованов, который в правительстве Алексея Гончарука возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, не захотел работать в новом правительстве Дениса Шмыгаля из-за изменения подходов к развитию экономики.

С 10 марта временно исполняющим обязанности главы Минэкономики был назначен первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

Сегодня, 17 марта, Верховная Рада назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.