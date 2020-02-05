Пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений могут получить свои выплаты в "Мегабанке"

Министерство финансов Украины определило уполномоченные банки для государственных выплат.

АО «МЕГАБАНК» вошло в перечень уполномоченных банков для выплаты пенсии, пособия и заработной платы работникам бюджетной сферы.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Минфина, согласно требованиям пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2019 № 1151).

На сегодня уполномоченными являются 42 банка.

Для АО «МЕГАБАНК» важно предоставлять клиентам весь комплекс качественных банковских услуг. Статус уполномоченного банка дает возможность максимально широко представить наш сервисный пакет.

Напомним, в конце 2019 года Кабинет Министров Украины соответствующим постановлением предоставил возможность пенсионерам, получателям социальной помощи и работникам бюджетных учреждений самостоятельно выбирать банк, через который будут проводиться выплаты.

Для открытия банковского счета в АО «МЕГАБАНК» обращайтесь в отделение банка.

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