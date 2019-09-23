Что будет с долларом в Украине: аналитик спрогнозировал курс гривни на ближайшее время

Он считает, что уже через неделю на межбанке доллар может торговаться около 24,3 грн/$.

В Украине курс доллара до конца сентября может снизиться с 24,6 до рекордной за почти четыре года отметки в 24,4 грн/$.

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Такой прогноз озвучил OBOZREVATEL аналитик Вадим Иосуб. Он считает, что уже через неделю на межбанке доллар может торговаться около 24,3 грн/$.

Такая отметка может стать рекордной практически за четыре года. Стабильная ситуация, баланс спроса и предложения, позитивные настрои со стороны инвесторов и кредиторов – все это приводит к плавному росту национальной валюты.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", – прогнозирует эксперт.

Отметим, доллар замедлил свое снижение, и торговался на межбанке практически без изменений, в середине диапазона 24,5-25,0 грн. Но начиная со среды он вновь пошел вниз, обновив минимумы с конца января 2016 года, и явно нацелен попробовать на прочность уровень 24,5 грн.

Напомним, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликования Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

По этим данным, в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).