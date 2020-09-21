По состоянию на 19 сентября украинские газовые хранилища были заполнены на 87%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 12 по 19 сентября увеличились на 2% - до 27,2 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

По состоянию на 19 сентября запасы газа в ПХГ были на 37% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (19,9 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 87%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что являлось рекордным показателем за последние десять лет.

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Автор: Игорь Орел