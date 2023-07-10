Украинцы жалуются на получение платежек с лишними начислениями, даже несмотря на своевременную передачу показателей счетчика.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" выставила новые счета за потребленный в июне газ, однако потребители жалуются на лишние начисления в платежках.

"Нафтогаз" на своей странице в Facebook сообщил, что счета за потребленный газ в июне 2023 сформированы. "Напоминаем о важности своевременной оплаты квитанций ГК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Получить платежку можно несколькими способами: в личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно узнать на сайте, в чатботе или контакт-центре); в чатботе GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger.

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При этом "Укрпочтой" получить платежку можно после 20-го числа текущего месяца, лишь в тех областях, где отсутствуют активные боевые действия. Также увидеть расчеты можно в терминалах самообслуживания "ПриватБанк", "Ощадбанк" и EasyPay, и отделениях "Ощадбанк", "Новая почта" и ПУМБ.

В то же время в комментариях в социальных сетях потребители начали писать о получении платежек с лишними начислениями, даже несмотря на своевременную передачу показателей счетчика.

"Счета вы высылать умеете, а перерасчет когда сделаете? Сколько к вам можно обращаться? Сил никаких. Заберите непонятный долг в 11 тысяч", - пишет Ксения.

"Вы мне неправильно рассчитали показатели. Я вам присылал одни с фото, а вы приняли на 100 кубов больше", - отметил в комментариях Александр.

Потребители отмечают, что возникает путаница в передаче показателей облгаза, который ранее был поставщиком газа и компанией "Нафтогаз Украины", к которой перешло обслуживание почти всех потребителей в Украине.

Таким образом, некоторые украинцы передают показатели старому поставщику, а "Нафтогаз" берет для расчета другие показатели.

"Больше вам показания счетчика передавать не буду, вы бросили людей, а теперь говорите обращаться в облгаз. Вам был подан нормальный показатель в 133 куб, а облгаз дал расчет лишь в 2 куб", - поделился разгневанный потребитель Роман.

В свою очередь в "газоснабжающей компании" Нафтогаз Украины "отвечают потребителям, что им "жаль, что произошла такая ситуация" и просят клиентов предоставить номер лицевого счета для выяснения ситуации.

Платежки за газ во время войны

в мае 2022 года на обслуживание в "газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины" были внезапно переведены около 10 млн потребителей. Таким образом, государственный холдинг вытеснил газовые компании, которые работали во всех регионах страны под брендом "твой Газсбыт" и сконцентрировал в "своих руках" поставки для 98 процентов украинских домохозяйств.

29 апреля "Нафтогаз" установил новый годовой тариф на газ. Цена тарифа составляет 7,96 грн за куб.м. подключение к тарифу происходит автоматически. Новый тарифный план "фиксированный" будет действовать с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.

15 июня 2023 года "Нафтогаз" рассказал о новом способе оплаты за газ.

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