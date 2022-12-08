Турция рассчитывает на скидку более 25% и намерена обсудить условия завтра, 9 декабря.

На фоне введения нефтяных санкций против РФ, Турция намерена добиться скидки на поставку российского газа и планирует, что скидка будет применяться не только к платежам за 2023 год, но и к платежам, сделанным в 2022 году.

Как сообщает Bloomberg, Турция рассчитывает на скидку более чем 25% и намерена обсудить условия завтра, 9 декабря.

Как говорится в материале, если стороны не смогут договориться о снижении цен, Анкара намерена добиться отсрочки платежей за поставку российского газа до 2024 года.

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Зачем Турции скидка на газ:

Скидка на газ поможет действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 2023 году.

Кроме того, скидка на газ могла бы ослабить давление на турецкую лиру, которая с начала 2022 года упала на 37,8%, до 18,6 за доллар.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". 2 сентября было объявлено о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

Турция и нефтяные санкции против РФ:

С 1 декабря 2022 года Турция требует от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

По состоянию на 6 декабря 2022 года у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

7 декабря 2022 года в Минфине США заявили о том, что режим ограничения цен распространяется только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды.

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