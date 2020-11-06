Ситуация с непогашением и последующим накоплением огромных долгов перед НАЭК «Энергоатом» свидетельствует о том, что определенные лица заинтересованы в банкротстве компании, с целью ее дальнейшей приватизации за бесценок.

Только бизнесмен Ринат Ахметов может купить ГП НАЭК "Энергоатом" в случае приватизации компании.

Такое мнение высказал председатель Первичной профсоюзной организации Энергоатома Алексей Лыч в ходе пресс-конференции на тему "Энергоатом - борьба за выживание", которая состоялась 6 октября в информагентстве "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможного влияния на компанию со стороны народного депутата Украины Андрея Деркача, Алексей Лыч ответил: «С тех пор, как я возглавляю профсоюз Энергоатома, произошло уже 14 изменений руководства компании, и, поверьте, на каждого руководителя выливается столько грязи – кто-то о чем-то мечтает, кто-то на кого-то влияет. Я не вижу, что на компанию есть влияние господина Деркача. В Деркача денег столько нет, а вот у Ахметова есть. Поэтому, если кто-то и мечтает присвоить Энергоатом, то это Ахметов. И тогда становится четко понятно, почему происходит попытка банкротства Энергоатома. Мы все это проходили - для того чтобы за дешево купить, надо чтобы предприятие обанкротилось», - подчеркнул Алексей Лыч.

В ходе пресс-конференции он отметил, что ситуация с непогашением и последующим накоплением огромных долгов перед НАЭК «Энергоатом» свидетельствует о том, что определенные лица заинтересованы в банкротстве компании, с целью ее дальнейшей приватизации за бесценок.

Председатель Профсоюза также сообщил, что во время заседания профсоюзного комитета ГП НАЭК «Энергоатом», которое состоялось 4 ноября, в частности, было отмечено чрезвычайное беспокойство коллектива Энергоатома поручениями, изложенными в протоколе, подписанном премьер-министром Украины 27 октября 2020 года по результатам правительственного совещания по корпоратизации Энергоатома.

«Обеспокоенность коллектива Энергоатома вызывает неоднозначность трактовки отдельных пунктов протокола, из которых можно сделать вывод о подготовке НАЭК «Энергоатом» к приватизации», - уточнил Алексей Лыч.

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Автор: УНИАН