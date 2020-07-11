Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с августа увеличится на более 50%

Ранее тариф «Укрэнерго» предлагалось повысить более чем вдвое.

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» будет увеличен на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании с целью обеспечить источник средств компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (через ГП «Гарантированный покупатель»).

Стоит отметить, что, согласно проекту решения НКРЭКУ к заседанию 11 июля, тариф на передачу электроэнергии «Укрэнерго» с 1 августа предлагалось повысить более чем вдвое - до 327,9 грн за МВт-ч (без НДС), а еще ранее планировалось повысить тариф в 4 раза - до уровня 596,48 грн за МВт-час.

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По просьбе присутствующих представителей бизнеса и народных депутатов Комиссия решила отказаться от двукратного увеличения тарифа.

Однако, с целью погашения задолженности, по словам председателя Нацкомиссии Валерия Тарасюка, «Укрэнерго» проведет переговоры с международными финорганизациями с целью привлечения дополнительных кредитных средств. «Тарифы пересчитаны с учетом утвержденного уровня тарифа на услуги по передаче электроэнергии «Укрэнерг »на уровне 240,23 грн/МВт-ч, то, соответственно, в среднем по стране произойдет уменьшение тарифов на услуги по распределению электроэнергии, в частности, на первом классе напряжения на 2%, а на втором - около 1%, таким образом, повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии в определенной степени компенсируется уменьшением тарифов на услуги по распределению электроэнергии и, соответственно, конечное влияние на цену электроэнергии для потребителя в какой-то степени будет нивелировано», - отметили в Нацкомиссии.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифа оператора Объединенной энергосистемы Украины компании «Укрэнерго» на передачу электрической энергии на 33% и на услуги диспетчеризации - на 27,2% с 1 января 2020 года.

17 июня 2020 года председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопленной перед ними задолженности могут привести к росту тарифа «Укрэнерго» более чем в три раза.

26 июня НКРЭКУ предварительно одобрила проект решения, согласно которому тариф на передачу электроэнергии «Укрэнерго» предлагалось повысить более чем вдвое - до 327,97 грн за МВт-час.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

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