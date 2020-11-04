Постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, согласно которому с 1 декабря 2020 года тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» будет увеличен на 30% - с 240,23 грн до 312,76 грн за МВт-ч.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании.

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Постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его обнародования на официальном веб-сайте регулятора.

Хронология событий

Оператор Объединенной энергосистемы Украины госкомпания НЭК "Укрэнерго" предложила с 1 ноября текущего года повысить тариф на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-ч с 240,23 грн. Позже компания предложила регулятору повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября с 240,23 грн до 313,07 грн за МВт-ч.

30 октября 2020 года НКРЭКУ одобрила тарифы для трех облэнерго.

28 октября 2020 года Кабмин изменил порядок расчета тарифов на тепло.

В начале сентября Кабинет министров на своем заседании утвердил проект закона, согласно которому у Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), забирают право устанавливать тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение с передачей этой функции местным советам.

В конце августа НКРЭКУ внесла изменения в постановление о внедрении стимулирующего тарифа для облэнерго, установив нормы доходности на старую базу активов на уровне 3%, и на новую базу активов - 16,74%.

Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявлял, что RAB-тарифы для энергопоставляющих компаний могут заработать в Украине в 2021 году, а также назвал это неизбежностью, которая приведет к росту тарифов.

В июле НКРЭКУ приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» был увеличен на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

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Автор: Игорь Орел