В компании отметили, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины.

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев, представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против «Северного потока-2».

Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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«Северный поток-2» остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта», - отмечено в письме.

В документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями Государственного департамента США, поданными в конгресс, по отказу от санкций против Nord Stream 2 AG (Швейцария), руководства и сотрудников этой компании.

Авторы письма напоминают, что ранее президент США Джон Байден уже высказал позицию о недопустимости достройки «Северного потока-2», назвав это «плохим соглашением для Европы», реализация которого приведет к усилению энергетической зависимости от России и дестабилизации в Украине.

Европейский парламент также поддерживает немедленное прекращение реализации российского проекта.

Соответственно, украинские парламентарии и представители общественности обращаются с призывом о прекращении строительства «Северного потока-2» и к Германии. «Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта… Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС», — говорится в письме.

Авторы открытого обращения напоминают, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» приведет не только к экономическим последствиям, но и развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины. «Колеблясь в вопросах применения уже принятого законодательства и введения санкций против компаний, берущих участие в прокладке трубопровода, США передают России опасное сообщение, которое повлияет на российское поведение далеко за пределами «Северного потока-2», — подчёркивается в письме.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Разрешение на прокладку опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга.

17 мая 2021 года Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" в своих водах.

18 мая 2021 года немецкие экологи заявили о том, что намерены через суд остановить строительство "Северного потока-2".

20 мая 2021 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил подготовить проект постановления об обращении ВР к Конгрессу США о санкциях против строительства "Северного потока-2".

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Автор: Игорь Орел