Ассоциация поставщиков энергоресурсов (АПЭ) считает намерение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) перенести введение платы за нейтральность балансировка на рынке природного газа на один газовый год взвешенным и рациональным шагом, направленным на недопущение дестабилизации на рынке.

Об этом написал в Facebook Артем Компан, председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Согласно информации на веб-сайте НКРЭКУ, вопрос переноса введения платы за нейтральность балансировка на рынке природного газа будет рассмотрен на заседании НКРЭКУ 30.09.2020 г.

«Поддерживаем позицию Регулятора отсрочить на год введение платы за нейтральность балансировки и усовершенствовать методику расчета этой платы. Сейчас рынок не готов к этим изменениям из-за отсутствия необходимых рыночных механизмов. За этот год должна быть создана балансирующая платформа, которая позволит заблаговременно сбалансировать собственные портфели прозрачным и рыночным способом», — отмечает Компан.

Кроме того, в Ассоциации добавляют, что перенос даты введения платы за нейтральность балансировки не будет создавать дополнительную финансовую нагрузку на заказчиков услуг транспортировки природного газа.

Напомним, что Кодексом ГТС установлены принципы нейтральности балансировки согласно которым Оператор газотранспортной системы не должен получать финансовую выгоду или понести финансовых потерь вследствие уплаты и получения платы за суточный небаланс и совершение балансирующих действий, связанных со своей деятельностью по балансировке.

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Автор: УНИАН