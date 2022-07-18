Ожидается, что Азербайджан уже сейчас увеличит поставки природного газа в ЕС с 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 миллиардов кубометров в 2022 году.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала в Баку меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической отрасли с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства в области энергетики содержит обязательство удвоить пропускную способность Южного газового коридора для поставки не менее 20 миллиардов кубометров газа в ЕС ежегодно до 2027 года.

Ожидается, что Азербайджан уже сейчас увеличит поставки природного газа в ЕС с 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 миллиардов кубометров в 2022 году.

В Меморандуме указано, что ЕС и Азербайджан выступают за ускоренный переход на энергию из возобновляемых источников и борьбу с вредными выбросами в атмосферу.

Ранее была названа причина, почему резко выросла цена на газ в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: