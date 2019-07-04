Яценюк в Торонто о строительстве "Северного потока-2": Россия возьмет Европу в заложники

Арсений Яценюк подчеркнул, что в результате запуска “Северного потока-2” Украина будет лишена 2 миллиардов долларов доходов в год.

“Основной вызов для украинского энергетического сектора сегодня - “Северный поток-2”. Не воспринимаю и категорически возражаю подходу некоторых европейских стран, которые дают возможность РФ воплотить антиукраинский и антиевропейский проект и построить “Северный поток-2”, - заявил экс-премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине, 3 июля в Торонто.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в результате запуска “Северного потока-2” Украина будет лишена 2 миллиардов долларов доходов в год: "За десять лет - это 20 миллиардов долларов. Кто это компенсирует? Покажите мне правительство в ЕС, который готов компенсировать такие потери для украинского бюджета?”

Этим проектом, подчеркнул он, “Россия возьмет Европу в заложники”. Арсений Яценюк напомнил, что Украина тоже была заложником РФ в энергетике, однако он, находясь на посту премьер-министра, принял решение судиться против России в Стокгольмском арбитраже: “Мы победили в суде”.

“Я до сих пор очень оптимистичный. Но мы должны поддержать этот оптимизм мощными, смелыми и четкими действиями”, - сказал Арсений Яценюк.

Он также отметил важность проведения взвешенной бюджетной политики в Украине: “Это - основание для любого макроэкономического успеха”.

Относительно банковского сектора, он напомнил, что сейчас у государства - более 65% всего банковского сектора: “Это может быть ключевой движущей силой внутренних инвестиций в Украине”.

Арсений Яценюк также подчеркнул необходимость реализации реформы судопроизводства: “Мы провели широкие изменения в Конституцию, по которым Верховный Суд стал реально Верховным Судом страны. Но нам нужно воплотить эту реформу - вместе с антикоррупционным судом, Верховным Судом и всей судебной системой государства”.

Кроме того, подчеркнул лидер “Народного фронта”, необходимо провести реформирование СБУ и других силовых структур и убрать дублирование их функций, что является в компетенции президента. Это, убежден Арсений Яценюк, в частности обеспечит прозрачность ведения бизнеса в Украине.