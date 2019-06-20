В Газпроме заявили, что построили 59% Северного потока-2

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года.

По дну Балтийского моря проложено около 1450 км газопровода Северного потока-2.

Об этом сообщили 19 июня в пресс-службе Газпрома.

Отмечается, что это составляет свыше 59% от протяженности газопровода.

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Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.