В бюджете предусмотрен ряд государственных программ поддержки аграриев.

В этом году в бюджете страны заложено финансирование ряда государственных программ поддержки, которыми смогут воспользоваться аграрии. Имеющиеся как расходы "потребления" - дотация на голову КРС/ МРС, на 1 га обрабатываемых угодий. Так и расходы "развития" - на перерабатывающие предприятия, технику и кредитование.

Полный перечень госпрограмм опубликовал на своей странице в Телеграмм, народный депутат от фракции "За будущее" Сергей Лабазюк.

В частности, за Минагрополитики:

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1) 205,0 млн грн для поддержки сельхозтоваропроизводителей, из которых:

200,0 млн грн для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, которые используют мелиорированные земли;

5,0 млн грн для компенсации семейным фермерским хозяйствам уплаченного ЕСВ;

2) 80,0 млн грн для предоставления кредитов фермерским хозяйствам;

3) 796,0 млн грн (возможное увеличение на 1 851, 2 млн грн от Всемирного Банка) для поддержки фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции.

Средства будут направляться на:

дотация на голову КРС - до 7000 грн на 1 гол, но не более 100 голов;

дотация на голову МРС (овцы, козы) - до 2000 грн на 1 гол, но не более 500 голов;

дотация на 1 га - 4000 грн, но не более 120 га

4) 374,0 млн грн для Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. До 50% непогашенной суммы на сумму до 30 млн.

За Минэкономики:

1) 1 000,0 млн грн для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства;

2) 3 000,0 млн грн для компенсации расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения;

3) 1 370 млн грн для предоставления грантов для создания или развития бизнеса из которых в соответствии с распределением Минэкономики предполагается направить:

383,6 млн грн - предоставление грантов для создания или развития садоводства, ягодоводства и виноградарства;

95,9 млн грн - предоставление грантов для создания или развития тепличного хозяйства;

890,5 млн грн - предоставление грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий;

Дополнительные программы по Минэкономики которые нацелены не только на аграриев, но они могут ими воспользоваться:

1) 18 000,0 млн грн Программы 5-7-9 из общего фонда государственного бюджета. Однако имеющаяся задолженность за 2023г. в сумме около 6,9 млрд грн, поэтому реальный объем финансирования будет ниже заявленного;

2) 1 000,0 млн грн для государственного стимулирования создания индустриальных парков.

3) 3 000,0 млн грн для поддержки внутреннего спроса на отечественные товары и услуги.