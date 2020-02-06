В Украине появился сервис по проверке заявлений на регистрацию земучастков

Это позволит сократить уровень отказов при регистрации.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) запустила бесплатный сервис для проверки заявлений на регистрацию земельных участков, о чем в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Заработала бесплатная функция проверки обменных XML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков. Уровень отказов в регистрации сократится до 4%. Обменный XML-файл - это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра, он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя", - написал он.

По словам Гончарука, отныне, если кто-то подает документы для регистрации земельного участка, файл может автоматически проверяться программой, а заявитель получит обратную связь с перечнем ошибок, которые допустил. До этого люди могли месяцами не получать ответ, а в случае обратной связи им не сообщалось, какую именно ошибку в файле они допустили.

Кроме того, при подаче электронного заявления на госрегистрацию земельного участка предусмотрена возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла. Также есть возможность с QR-кодом проверить валидность файла.

"Это еще один шаг к прозрачной работе Госгеокадастра и устранения коррупционных рисков. Вместе с открытыми в начале года координатами, которые позволили, кстати, ликвидировать теневой рынок с годовым оборотом в 250 миллионов гривень, отказы в регистрации земельного участка по вымышленным причинам уйдут в прошлое", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Госгеокадастр открыл обновленный электронный реестр для инженеров-землеустроителей с возможностью обновлять, добавлять и изменять информацию в реестре.