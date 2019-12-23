В Госгеокадастре "потерялись" 4,3 миллиона гектаров земли - исследование

С помощью спутниковых данных удалось определить фактический размер сельхозугодий Украины.

После запуска интерактивной спутниковой карты было выявлено, что площадь аграрных участков больше, чем указано в кадастре - в общем полей на незарегистрированных землях около 4,3 миллиона гектаров.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Данные проанализировала международная компания, которая специализируется на аналитике спутниковых снимков EOS Data Analytics.

В частности, с помощью спутниковых данных удалось определить фактический размер сельхозугодий Украины.

Например, можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тысячи га. Это на треть больше информации в кадастре.

Или же, на примере Днепропетровской области, видно 136,4 тысячи га полей на незарегистрированных в государственном кадастре землях.

Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS Data Analytics совместно с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины.

В настоящее время результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который отменяет запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Законопроект предусматривает ограничения на покупку земли в 200 тысяч гектаров в одни руки.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Недавно, президент Владимир Зеленский заявил, что предложит комитета по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.