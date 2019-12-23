На рынке Черновцов тоннами продавали псевдобелорусские сыр и масло с сальмонеллой

Проверка установила, что молочная продукция содержит сальмонеллу и кишечную палочку.

В Черновцах сотрудники Национальной полиции и управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области разоблачили масштабную реализацию фальсифицированной молочной продукции.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в области, при содействии служащего одного из государственных контролирующих органов, группа лиц производила в больших размерах продукты, которые являются опасными для потребления. Злоумышленники сбывали их под видом товара белорусских торговых марок.

«Следователи отдела расследования в сфере хозяйственной и служебной деятельности Следственного управления ГУНП в Черновицкой области совместно с областным управлением СБУ задокументировали межрегиональную преступную деятельность по изготовлению и реализации контрафактной молочной продукции. Среднемесячный оборот составлял более 60 тонн продукта на сумму примерно 8 миллионов гривен», - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации полиции, группа лиц производила недоброкачественный сыр и масло на частном молокоперерабатывающем заводе за пределами Черновицкой области.

«После транспортировки в Черновцы низкосортную продукцию фасовали в упаковку торговых марок Республики Беларусь. Реализация контрафактного товара осуществлялась через физических лиц-предпринимателей на одном из черновицких рынков», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в полиции заявили, что Черновицкий региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации установил, что указанная фальсифицированная продукция не соответствует требованиям государственных стандартов Украины и содержит сальмонеллу и кишечную палочку.

«Употребление такого продукта несет прямую угрозу здоровью и жизни человека», - добавили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов провели ряд санкционированных обысков по месту производства, хранения и реализации фальсифицированной пищевой продукции, а также в жилье фигурантов.

По результатам обысков изъято около 7 тонн сыра твердого без маркировки, который готовился для расфасовки под разными белорусскими брендами, более 4 тонн масла сливочного, готового для реализации под брендом торговой марки «Расинка» (Республика Беларусь), более 600 кг спредов, а также этикетки и упаковочные материалы белорусских торговых марок.

«Никаких документов, свидетельствующих о происхождении, качестве и составе указанных пищевых продуктов, у злоумышленников не было. Стоимость изъятой фальсифицированной продукции составляет примерно 2 млн грн», - сообщила пресс-служба.

Следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.190 (мошенничество) и ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.