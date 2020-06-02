"Запах "русского мира": известный курорт в оккупированном Крыму залило фекалиями (фото)
09:15, 02 июня 2020Экология
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По информации блогера на набережной Коктебеля — неприятный запах.
Набережную курортного города Коктебель в оккупированном Крыму залило фекалиями.
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Об этом сообщается в Twitter пользователя RoksolanaToday&Крым.
"Воняет фекалиями, один "источник" бьет из-под асфальта и люка в районе дельфинария, второй – у холма Юнге", – говорится в сообщении.
"Это запах "русского мира", все нормально", "Разруха в дерьме", - пишут в комментариях к фото.
Ранее в поселке Коктебель оккупированного Крыма произошла экологическая катастрофа. Как показывали результаты исследования морской воды, содержание иона амония превышает норму в 168 раз.
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