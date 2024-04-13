Нападавшего преступника застрелили полицейские.

В Австралии мужчина напал на посетителей торгового центра в городе Сидней.

Как сообщают австралийские СМИ, в результате нападения по меньшей мере 6 человек погибли. При этом самого преступника застрелили сотрудники австралийской полиции.

Местная жительница Ханна Бодрожич, которая была в момент нападения в торговом центре Westfield в районе Бонди-Джанкшен, рассказала СМИ, что в здании началась паника, поскольку люди не знали, в какую сторону бежать, чтобы спастись.

Полиция сейчас обыскивает торговый центр в поисках людей, которые могут быть причастны к нападению. Мотивы преступника пока что неизвестны.