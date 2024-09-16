Мужчина надеялся найти в этой комнате крутые вещи.

Мужчина до сих пор находится под впечатлениями после того, как нашел тайную комнату на чердаке своего дома во время утепления. В частности об этой комнате хозяину сообщили рабочие, поощряя его снять гипсокартон, чтобы исследовать ее, передает Mirror.

Когда мужчина заглянул внутрь комнаты, то увидел много коробок, к которым не прикасались с 1960-х годов.

"Один из рабочих спросил, знал ли я, что там есть комната наверху. Я понятия не имел. Поэтому мы разрезали гипсокартон, и там были кипы коробок с 60-х годов. Как будто тонны коробок. И все они были полны! Я открыл их, надеясь найти какие-то крутые вещи. А они были полны долбаных шишек! Один из самых больших обломов в моей жизни", - рассказал он в соцсети Reddit. Видео дня

Однако такое тайное пространство оказалось не единственным, которое мужчина нашел в своем доме, поскольку около года назад он наткнулся на закрытый шкаф под лестницей.

"На самом деле мы нашли две тайные комнаты. Одна из них была просто комнатой под лестницей, которая была закрыта. В ней были игрушки из 70-х годов", - добавил он.

Один пользователь, комментируя его сообщение, отметил: "Когда я был младше, моя семья ходила собирать шишки и хранила их на чердаке. Мы использовали их для разжигания зимой".

Другой пользователь спросил: "Разве это не будет большой пожарной опасностью хранить их на чердаке? Они очень быстро загораются".

Третий пользователь сказал: "Почему люди не хранят бережно сохраненные копии Супермена, первое издание, или хотя бы стопку ювелирных украшений. На черта хранить шишки?".

Еще один человек написал: "Наверное, их собирали для поделок. Возможно, для рождественских украшений".

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