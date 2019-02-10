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Шимпанзе в зоопарке догадались сделать из сломанной ветки "лестницу" и сбежать из вольера

22:48, 10 февраля 2019
Спасение видов
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Шимпанзе догадались сделать из сломанной ветки "лестницу" / Фото flickr.com/photos/nailman

В администрации зоопарка в Белфасте, что в Северной Ирландии, предположили, что ветка была повреждена сильным ветром, поэтому обезьяны смогли ее сломать, пишет Медуза со ссылкой на BBC.

Одна из обезьян прогулялась по дорожке, где ходят посетители. Остальные сидели на стене вольера.

Представитель зоопарка рассказал, что в итоге шимпанзе повели себя довольно трусливо и вскоре после побега сами вернулись в вольер.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года в Одесской области из частного зоопарка сбежали 9 обезьян. Часть сбежавших обезьян несколько дней оставалась на воле и терроризировала жителей Овидиополя.

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Теги: #зоопарк#обезьяны