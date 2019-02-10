Шимпанзе в зоопарке догадались сделать из сломанной ветки "лестницу" и сбежать из вольера

В итоге сбежившие шимпанзе повели себя довольно трусливо.

Несколько шимпанзе сбежали из вольера зоопарка, используя в качестве лестницы ветку, которую они отломили от дерева.

В администрации зоопарка в Белфасте, что в Северной Ирландии, предположили, что ветка была повреждена сильным ветром, поэтому обезьяны смогли ее сломать, пишет Медуза со ссылкой на BBC.

The moment some chimps at #BelfastZoo escaped from their enclosure, using broken branches after #StormErikpic.twitter.com/LvplO6hrcu — Catherine Tinley (@CatherineTinley) February 10, 2019

Одна из обезьян прогулялась по дорожке, где ходят посетители. Остальные сидели на стене вольера.

Представитель зоопарка рассказал, что в итоге шимпанзе повели себя довольно трусливо и вскоре после побега сами вернулись в вольер.

Video captures Chimps walking freely around Belfast Zoo after escaping over their wall on Saturday afternoon.



All the Chimpanzees have been accounted for and are back in their enclosure. 🐒 🙊



🎥 Chantelle Baxter pic.twitter.com/ehxSUq8Dr2 — Stuart Robinson (@stuartrobinson1) February 9, 2019

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года в Одесской области из частного зоопарка сбежали 9 обезьян. Часть сбежавших обезьян несколько дней оставалась на воле и терроризировала жителей Овидиополя.