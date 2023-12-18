Ранее из-за отсутствия водообмена заповедные озера почти высохли.

В Одесской области Черное море самостоятельно возобновило водообмен с заповедными водоемами, которые несколько месяцев были изолированы от него. Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, в природе продолжается своя уникальная жизнь. Например, недавно естественным образом возобновился водообмен между заповедными лиманами и Черным морем. Отсутствие водообмена очень плохо влияло на экологическую систему, в частности на размножение рыбы.

"Произошло чудо - Черное море кардинально решило проблему восстановления водообмена ... После нескольких мощных циклонов на песчаной пересыпи, наконец, произошел морской прорыв. Он произошел неделю назад и море бурно понесло свои воды к Тузловским лиманам. Пропускная способность прорвы в среднем составляет сейчас 50 м / куб в сек, хотя при сильных восточных и юго-восточных ветрах, она увеличивается", - рассказал ученый.

По его словам, Тузловские лиманы за последнюю неделю получили уже немалый объем воды из моря и их наполнение продолжается. За сутки в Тузловские лиманы поступает около 5 млн кубометров морской воды.

Ученый обнародовал видео, на котором зафиксировано как вода поступает в лиманы. В нем он отдельно отметил, что с начала войны национальному парку "Тузловские лиманы" запретили проводить инженерные работы, которые бы возобновили водообмен между морем и озерами.

Также Русев рассказал, что в заповеднике сейчас много птиц, еще держатся небольшие стаи взрослых розовых фламинго вместе с молодыми птицами, хотя основная стая "фениксов" уже улетела в Болгарию.

Тузловские лиманы едва не высохли

Как сообщал УНИАН, в национальном природном парке "Тузловские лиманы" катастрофически пересыхают уникальные мелкие внутренние озера, названные в честь академика Ювеналия Зайцева.

По словам доктора биологических наук, сотрудника парка Ивана Русева, озера высохли на фоне войны в конце лета 2022 года. Это происходит от того, что вода в лиманы и в озера почти не поступала извне. Например, уровень воды в реке Дунай крайне низкий уже несколько десятилетий, и поэтому вода в лиманы Джантшейский и Малый сасик тоже не поступала с Дуная и не пополняла озера.

Русев тогда подчеркнул, что совсем нет водообмена между Черным морем и тузловскими лиманами. Кроме военных действий, одной из причин отсутствия водообмена, является и тот факт, что рыбакам не дали разрешения открыть прорву. Поэтому рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов на фоне отсутствия водообмена привело к полному высыханию заповедных озер.

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