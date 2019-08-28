Страны CITES почти полностью запретили продавать африканских слонов в заморские цирки и зоопарки

Решение положит конец практике продажи африканскими странами слонов в зоопарки и цирки по всему миру.

Более 180 стран Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (CITES) запретили экспорт слонов из четырех африканских стран на другие континенты.

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Как сообщает DW, За соответствующее постановление на конференции CITES в Женеве 27 августа проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25.

Запрет касается экспорта слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР. Отмечается, что решение положит конец практике продажи африканскими странами слонов в зоопарки и цирки по всему миру. Одним из главных импортеров африканских слонов из этих стран является Китай.

Перевоз животных в другие регионы, которые также являются для них естественной средой обитания, по-прежнему разрешен.

Главным противником запрета на экспорт животных была Зимбабве. По данным немецкой организации Pro Wildlife, с 2012 по 2017 годы эта страна продала Китаю не менее 108 детенышей слонов.

В то же время, ЕС настоял на включение в окончательное решение конференции пункта о "чрезвычайных обстоятельствах". В экстренных случаях и с разрешения комитета CITES экспорт слонов по-прежнему возможен.

Зоозащитники приветствовали решение конференции. "Слоны высокоинтеллектуальны и социальны. Вырванные из стада животные остаются травмированными на протяжении всей жизни, у них развиваются расстройства поведения, отчасти они рано умирают", - заявила представитель Pro Wildlife Даниэла Фрайер (Daniela Freyer).