Очередной пожар: для спасения Межреченского ландшафтного парка пришлось задействовать авиацию

По предварительным данным, вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

На Черниговщине спасатели сегодня ликвидировали пожар в Межреченском ландшафтном парке площадью 40 га.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в области.

Согласно сообщению, в 12:05 возгорание камыша и пожар лесной подстилки на территории Межреченского регионального ландшафтного парка ликвидирован.

В управлении ГСЧС напомнили, что информация о возгорание камыша вблизи с. Тужар Козелецкого района поступило 7 апреля в 16:00. Сначала сообщалось о площади пожара до 70 га.

«Вчера по состоянию на 19:00 наблюдалось горение камыша тремя ячейками и лесной подстилки на площади 40 га Межреченского регионального ландшафтного парка (83 квартал). Авиацией ГСЧС произведено 6 сбросов воды (24 тонны)», - говорится в сообщении.

В 19:50 работа авиации по тушению пожара в ландшафтном парке была завершена. Всего за день было осуществлен 21 сброс (50 тонн воды). К тушению было привлечено 90 человек личного состава, 12 единиц техники.

Правоохранители по данному факту проводят проверку. По предварительным данным, вероятная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

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