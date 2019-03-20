Полицейский наладил продажу "радиоактивной" рыбы из Чернобыльской зоны (фото)

Опасную для здоровья человека рыбу продавали на Киевщине.

Чиновник Главного управления Национальной полиции в Киевской области разоблачен в организации незаконного вывоза продукции, в частности рыбы, с территории зоны радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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«Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одного из подразделений отдела полиции зоны ЧАЭС Главного управления Нацполиции в Киевской области наладил вывоз товаров, в частности рыбной продукции, из зоны отчуждения без прохождения обязательного дозиметрического контроля. К противоправной деятельности чиновник привлек сотрудников полиции батальона по охране зоны радиоактивного загрязнения», - говорится в сообщении.

Опасную для здоровья человека продукцию злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт «Дитятки» для продажи на территории региона. Сотрудники СБУ задокументировали факты незаконных действий злоумышленников.

По предварительным оценкам, ежедневный доход фигурантов дела составлял более 150 тысяч гривен.

Начальнику подразделения отдела полиции зоны ЧАЭС объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 249 и ч. 4 ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также должностных лиц полиции.