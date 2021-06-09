Вышедшая на пенсию монашка Мэри Маргарет Кройпер признала себя виновной в хищении 835 тысяч долларов из школьного фонда, которые потратила на азартные игры.
Об этом сообщает CBS Los-Angeles, ссылаясь на федеральную прокуратуру.
Во вторник, 8 июня, 79 летней жительнице Лос-Анджелеса, которая была директором католической школы Святого Джеймса в Торрансе, были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и в отмывании денег.
Установлено, что в течение десяти лет, вплоть до сентября 2018 года, Кройпер отвечала за школьный фонд, откуда она воровала деньги. Также ее обвиняют в том, что она заставляла сотрудников Сент-Джеймса изменять и уничтожать финансовые записи во время школьных проверок.
Ей грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
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