Ей грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Вышедшая на пенсию монашка Мэри Маргарет Кройпер признала себя виновной в хищении 835 тысяч долларов из школьного фонда, которые потратила на азартные игры.

Об этом сообщает CBS Los-Angeles, ссылаясь на федеральную прокуратуру.

Во вторник, 8 июня, 79 летней жительнице Лос-Анджелеса, которая была директором католической школы Святого Джеймса в Торрансе, были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и в отмывании денег.

Установлено, что в течение десяти лет, вплоть до сентября 2018 года, Кройпер отвечала за школьный фонд, откуда она воровала деньги. Также ее обвиняют в том, что она заставляла сотрудников Сент-Джеймса изменять и уничтожать финансовые записи во время школьных проверок.

Ей грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

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Автор: Денис Прядко