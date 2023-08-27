Лучше кофе потреблять тогда, когда уровень гормона стресса не такой высокий.

Кофе, польза и вред которого не раз обсуждались, в который раз оказался в центре внимания. На этот раз рассматривается такая тема - почему же этот напиток не стоит пить утром.

После пробуждения у человека максимального уровня достигает гормон стресса - кортизол, а кофе влияет на выработку этого гормона, говорится на iflscience.com. "Кофе действительно стимулирует выработку кортизола, который уже достигает максимального уровня, когда мы просыпаемся, хотя этот эффект, кажется, меньше у тех, кто регулярно пьет кофе", - отмечается в материале.

Журналисты добавили, что, выпив кофе утром, человек может не получить от него полной пользы и поэтому, возможно, лучше отложить потребление напитка на время, когда уровень кортизола снизится.

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В результате многочисленных исследований ученые пришли к выводам, что самый полезный кофейный напиток - это фильтр-кофе. Его готовят методом однократного протока воды через молотый кофе, помещенный в фильтр. Вода просачивается через порошок, насыщается всеми самые полезные вещества, а потом кофейную гущу выбрасывают.

Хоть такой напиток и считают самым полезным, но злоупотреблять им не стоит. Запомните - норма кофеина для здорового человека в день составляет 400 миллиграммов (это примерно две-три чашки кофе).

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